Financement des GI’s : Jeong Kyeong-doo prévoit un accord gagnant-gagnant

Le ministre sud-coréen de la Défense, Jeong Kyeong-doo prévoit que son pays et les Etats-Unis trouveront une entente gagnant-gagnant à l’issue de leurs négociations sur le partage des coûts nécessaires au stationnement des militaires américains dans la péninsule coréenne. Des propos publiés dans une tribune du magazine américain Defense News.Selon lui, l’alliance Séoul-Washington est la plus réussie du monde et elle s’est développée en une relation nouée par un pacte de sang. Avant d’ajouter que la Corée du Sud contribue à l’intérêt national de son allié sur la base de sa puissance économique et militaire de rang mondial, de manière à ce que cela soit bénéfique aux deux pays.Le ministre précise que le pays du Matin clair a construit la nouvelle base militaire américaine à Pyeongtaek, à environ 70 km de Séoul, qu’il mène des exercices conjoints avec Washington et lui achète des armes de pointe, entre autres. Il aurait ainsi souligné implicitement la nécessité de déterminer, de façon raisonnable et équitable, les contributions que chaque partie doit prendre en charge pour le maintien des GI’s au sud du 38e parallèle.