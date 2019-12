Les ventes de l’e-commerce dépassent les 83 milliards d'euros entre janvier et octobre

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens ont dépensé plus de 100 000 milliards de wons entre janvier et octobre dans le cadre de leurs achats en ligne. Les ventes issues du commerce électronique ont battu leur record en octobre.D’après les chiffres publiés aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), le montant cumulé des achats effectués sur Internet sur les 10 premiers mois de l’année est estimé à 109 238 milliards de wons, soit 83,25 milliards d’euros. En 2018, le seuil des 100 000 milliards de wons n’avait été franchi qu’en novembre, soit un mois plus tard que cette année.Le marché dans le cyberespace est dominé par le m-commerce, autrement dit le commerce mobile, qui représente 65 %, soit près des deux tiers des transactions réalisées sur la toile. Ce phénomène s’intensifie surtout avec la simplification des paiements, la multiplication des ménages composés d’une seule personne et l’introduction des services de livraison à domicile au petit matin.En termes de consommation, le service de livraison de plats est celui qui a le plus augmenté en octobre en glissement annuel, avec 80,6 %, devant les produits alimentaires et les cosmétiques. En revanche, le montant des transactions en matière de culture et de loisirs a affiché une baisse de 3,8 % durant la même période.