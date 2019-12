Moon Jae-in planche sur les mesures préventives contre les particules fines

Photo : YONHAP News

Le président de la République a présidé aujourd’hui un conseil des ministres largement consacré au plan interministériel de lutte contre les particules fines. L’occasion pour Moon Jae-in d’annoncer une panoplie de mesures spéciales destinées à empêcher, de manière préventive, les émissions de poussières fines à haute densité.Concrètement, il s’agit d’appliquer pour la première fois un système de gestion de la pollution, adapté à chaque saison, et ce à compter de ce mois-ci.Dans ce cadre, la circulation des véhicules vétustes roulant au diesel, majoritairement ceux antérieurs au 1er juillet 2002, sera limitée dans la capitale comme dans son agglomération. Également, la circulation alternée sera mise en œuvre dans le secteur public. Et enfin, la mise en service des centrales à charbon sera réduite et le contrôle des usines polluantes sera renforcé.Lors de cette réunion dirigée par le chef de l’État, les responsables des collectivités locales de Séoul, d’Incheon et de la province de Gyeonggi étaient eux aussi présents. Une première.Le locataire de la Maison bleue leur a demandé de coopérer afin de mieux faire face aux pics de pollution, de plus en plus fréquents, et de faire réviser les législations concernées.