Financement des GI’s : Séoul et Washington redémarrent leurs négociations

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont lancé aujourd’hui le 4e round de leurs négociations en vue de décider des frais à partager pour financer la présence des 28 500 soldats américains dans le sud de la péninsule. Les discussions se déroulent au siège du département d’Etat américain, à Washington.Avant d’entrer dans le vif du sujet demain, le chef de la délégation sud-coréenne, Jeong Eun-bo, a une fois de plus parlé d’une répartition raisonnable et impartiale des coûts en 2020, alors que l’administration Trump demande au pays du Matin clair de payer beaucoup plus que cette année.Selon lui, les deux pays ont tout intérêt à trouver une solution, dans la mesure où l’accord initial sur ces coûts le permette et en respectant la valeur de leur alliance. Autrement dit, le pays du Matin clair n’acceptera pas de prendre en charge, par exemple, les coûts nécessaires au déploiement de bombardiers ou de porte-avions américains autour de la péninsule, ou encore les manœuvres militaires menées conjointement avec les USA. Des coûts réclamés par Washington.Les négociations doivent, en principe, être finalisées d’ici la fin de l’année afin de permettre une mise en application des résultats en 2020. Le temps presse donc.