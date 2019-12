Séoul, Tokyo et Pékin échangent sur la gestion commune des catastrophes

Photo : YONHAP News

Les responsables de l’Agence nationale de gestion des catastrophes de Corée du Sud, du Japon et de la Chine, se retrouveront jeudi à Séoul dans le cadre de leur conférence qui se tient tous les deux ans depuis 2009, suite à un accord intervenu l’année précédente entre leurs dirigeants.Leurs prochaines discussions porteront principalement sur la coopération tripartite visant à prévenir les catastrophes et à mieux y faire face. Il s’agira concrètement de partager des informations sur les différents types de désastres ainsi que les moyens de les gérer, et de multiplier les échanges de visites d’experts en la matière.Après avoir échangé sur ces sujets, les trois nations adopteront une déclaration commune synthétisant leurs résultats.En marge de la conférence, le pays du Matin clair et l’empire du Milieu concluront demain un mémorandum d’entente sur le sujet.