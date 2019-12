Trump insinue la possibilité de lier les frais de défense à la présence des GI’s en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le président américain continue de faire pression sur Séoul pour l’inciter à payer plus, beaucoup plus, afin de financer le stationnement des GI’s sur son sol, alors que les deux pays négocient actuellement leurs contributions respectives pour 2020.Effectivement, Donald Trump a répété que le pays du Matin clair se devait de contribuer au partage des coûts, de manière « plus équitable », pour assurer le maintien des troupes US. Des propos faits devant la presse, peu de temps avant son petit déjeuner avec le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan), Jens Stoltenberg, à Londres, où se tient le sommet de l’Otan. Le locataire de la Maison blanche a donc fait le lien entre la présence militaire américaine et les frais de défense devant être assurés par la Corée du Sud.Dans le même temps, la délégation sud-coréenne a repris, hier à Washington, les négociations sur la somme à assumer l’année prochaine. Son chef Jeong Eun-bo a tout de même affirmé que, lors de ces discussions, ses interlocuteurs américains n’avaient pas évoqué une telle relation de cause à effet.