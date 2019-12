Pyongyang : Washington doit choisir son cadeau de Noël

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a affirmé que le choix du cadeau de Noël de Washington dépendait entièrement de ses futures démarches. Des propos tenus hier par le vice-ministre des Affaires étrangères dans un discours relayé par l'agence de presse nord-coréenne KCNA. Ri Thae-song souligne au passage qu’il ne reste pas beaucoup de temps avant la fin de l’année, autrement dit l'ultimatum lancé par le régime communiste pour que les Etats-Unis trouvent une nouvelle méthodologie de négociations sur la dénucléarisation.Également, le haut diplomate critique l’attitude des USA qui essayent de gagner du temps en insistant sur un « dialogue permanent et effectif », sans pour autant répondre aux gestes préalables du royaume ermite. Selon lui, l’administration Trump souhaite profiter de cette situation pour assoir sa posture politique au niveau national et préparer l’élection présidentielle de l’année prochaine, alors que plus personne ne lui tend vraiment l’oreille.Le vice-ministre nord-coréen a ajouté que son pays avait déployé tous ses efforts et fait preuve d’une grande patience pour éviter de rompre les mesures importantes qu’il avait prises.