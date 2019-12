Le PLC ne prolongera pas le mandat de la chef de son groupe parlementaire

Photo : YONHAP News

Alors qu’il est en plein bras de fer avec le Minjoo, la formation au pouvoir, le Parti Liberté Corée (PLC) a finalement décidé de ne pas prolonger le mandat de la patronne de son groupe parlementaire, qui expirera le 10 décembre.Élue à ce poste en décembre 2018, Na Kyung-won souhaitait pourtant le conserver, au moins jusqu’aux prochaines législatives prévues en avril prochain. Un débat, lancé sur ce sujet au sein de la première force d’opposition, a divisé ses députés.La décision finale a été prise hier lors d’une réunion à huis clos du conseil suprême du parti. Plusieurs élus ont aussitôt manifesté leur intention de briguer le poste.Parmi eux se trouve Kang Seok-ho, qui a d’ores et déjà officialisé, hier, sa candidature. Lors de sa prise de parole, il a employé l’expression « négociations » à une dizaine de reprises. S’il venait à prendre les rênes du PLC à l’Assemblée nationale, le groupe conservateur pourrait changer de stratégie vis-à-vis du Minjoo et se montrer un peu plus flexible.