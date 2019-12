Les Etats-Unis intensifient leur surveillance aérienne de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

L’armée américaine a monté d’un cran la surveillance de la Corée du Nord en y mobilisant, aujourd’hui, un avion de patrouille maritime. D’après le site « Aircraft Spots », un P-3C a volé à une altitude de 6,7 km au-dessus de la péninsule coréenne. En général, ce modèle remplit des missions de détection de sous-marins à l’aide de radars.Depuis que Pyongyang a testé un lance-roquettes multiple de très grande taille le 28 novembre, les avions de reconnaissance américains se suivent dans le ciel sud-coréen, le long de la frontière intercoréenne. Hier, c’était un appareil E-8C Joint STARS qui a surveillé les mouvements au sol, et avant-hier c’était un RC-135. Les 28 et 30 novembre, la force aérienne des Etats-Unis a envoyé, respectivement, un Lockheed EP-3E et un Lockheed U-2S.De l’avis d’experts, Washington allume intentionnellement ses systèmes de géolocalisation en vue d’exercer des pressions en réponse aux provocations militaires du royaume ermite.