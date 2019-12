La Corée du Sud modifie son niveau d’alerte pour les voyageurs à l’étranger

Photo : YONHAP News

Comme tous les semestres, le ministère des Affaires étrangères a modifié sa liste des pays dans lesquels les voyages sont déconseillés.Pour le Venezuela, le niveau d’alerte est monté au niveau 3. Il est donc recommandé aux ressortissants sud-coréens de quitter le territoire. Jusqu’à présent, seulement certaines régions du pays étaient concernées. Mais la sécurité s’est vivement détériorée face à l’ampleur des manifestations, de plus en plus violentes.A propos du Cambodge, les autorités ont maintenu leur niveau d’alerte 2 pour les provinces de Preah Vihear et d'Otdar Mean Cheay, et ont appliqué le niveau 1 pour tout le reste du territoire. En effet, les crimes qui ciblent les étrangers, comme les vols à la tire, se multiplient. Au total, 18 pays sont concernés, y compris le Guatemala, le Liban et les Philippines.Le système d’avertissement est composé de quatre échelons. Il est recommandé d’être vigilant au niveau 1, de s’abstenir de voyager au niveau 2, de quitter la zone au niveau 3 et les voyages sont interdits au niveau 4.Si vous souhaitez plus d’information et ainsi voyager en toute sécurité, vous pouvez consultez le site dédié du ministère (www.0404.go.kr).