Le gouvernement s’engage à développer cinq types d’aliments prometteurs

Photo : YONHAP News

Le gouvernement compte promouvoir cinq types de produits alimentaires clés en y apportant un soutien particulier. Un projet annoncé aujourd’hui lors d’une réunion portant sur la stratégie de développement des secteurs innovants.Dans le détail, il s’agit des plats respectueux de l’environnement, des mets instantanés, des aliments dits fonctionnels, des produits d’exportations et des marchandises sur mesure. Ces dernières consistent en des aliments destinés à une certaine catégorie de consommateurs, tels que les personnes âgées, les végétariens ou encore les nourritures pour chien.Afin de favoriser la croissance de ces secteurs, les autorités vont alléger les réglementations sur l’étiquetage et améliorer le système de certification. Elles envisagent également d’aider les entreprises à diversifier les débouchés pour les ventes à l’étranger.L’exécutif ambitionne aussi de doubler la valeur du marché de ces produits d’ici 2030, à hauteur de 18 milliards d’euros. Il s’attend à plus que doubler le nombre d’emplois par rapport à l’année dernière, passant de 50 000 à 110 000.L’industrie de l’alimentation du pays du Matin clair représentait en 2017 quelque 68 milliards d’euros. Près de 340 000 employés travaillent dans ce secteur qui occupe 8,4 % de la production manufacturière.