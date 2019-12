« Parasite » reçoit le prix du meilleur film étranger du NBR

Photo : YONHAP News

Alors qu’il rencontre un grand succès aux Etats-Unis, le long-métrage « Parasite » a reçu le prix du meilleur film étranger du National Board of Review (NBR), ou le Conseil national d’examen du cinéma américain.Cette récompense, décernée par cette prestigieuse institution fondée il y a 110 ans, laisse présager que le film du réalisateur Bong Joon-ho pourrait bien remporter d’autres prix lors des festivals américains qui vont se succéder jusqu’à la cérémonie des Oscars, prévue en février prochain.En effet, selon le quotidien américain New York Times, la comédie noire sud-coréenne fait non seulement partie des favoris parmi les meilleurs films étrangers, mais également pour la statuette dorée du meilleur film de l’année.De son côté, le site américain Gold Derby, spécialisé dans les prévisions des attributions de prix cinématographiques aux USA, place « Parasite » en 4e position pour le prix du meilleur film et 3e long-métrage étranger lors des prochains Oscars.