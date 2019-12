Kang Kyung-wha et Wang Yi discutent des moyens de normaliser les relations Séoul-Pékin

Photo : YONHAP News

Arrivé hier à Séoul, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi s’est entretenu en tête-à-tête avec son homologue Kang Kyung-wha. Leur conversation a duré environ deux heures et 20 minutes, une heure de plus que prévu.Et les sujets de discussions n’ont pas manqué : la nécessité de multiplier les échanges de visites bilatérales entre de hauts responsables, y compris leurs chefs d’Etat, les moyens de dénucléariser la péninsule, l’approfondissement de la coopération économique sud-coréano-chinoise, et plus particulièrement la remise sur pied de leurs relations, refroidies par le différend autour du THAAD. En effet, lorsque la Corée du Sud a déployé, en 2016, ce bouclier antimissile américain, la Chine a décidé d’imposer une série de mesures à son encontre en guise de représailles.Les deux ministres sont aussi convenus de continuer les concertations afin d’organiser la visite de Xi Jinping à Séoul et un sommet avec Moon Jae-in.Lors de l’entrevue d’hier, Wang, qui est aussi le conseiller d’Etat, a témoigné son amitié envers le pays du Matin clair, le qualifiant de « proche voisin ou partenaire » de Pékin. Avant de s’en prendre brutalement aux Etats-Unis. Effectivement, selon lui, l’unilatéralisme des Etats puissants constitue la plus grande menace pour la stabilité et la paix mondiales.Aujourd’hui, avant de repartir, il sera reçu par le président Moon et assistera à un déjeuner auquel ont été conviés une centaine d’hommes politiques et de chefs d'entreprise sud-coréens.