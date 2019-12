La Corée du Nord veut empêcher une réunion sur les droits de l’Homme à l’Onu

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies compte, cette année encore, tenir une réunion sur la situation humanitaire au nord du 38e parallèle. Elle devrait avoir lieu le 10 décembre, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l'Homme, mais la Corée du Nord cherche à l’empêcher.Son ambassadeur auprès de l’Onu a menacé, dans un email adressé directement au Conseil, d’y réagir très fermement, affirmant que toutes discussions sur les droits humains dans son pays étaient une grave provocation.Selon Kim Song, les pays qui les engagent viendront au final à prendre parti pour la politique hostile de Washington envers Pyongyang, et ce débat n’aidera en rien à atténuer les tensions dans la péninsule et à trouver une solution au dossier nucléaire. Et d’ajouter que, s’il a lieu, la situation dans la péninsule se détériorera de nouveau.La réunion est sollicitée par les Etats-Unis, qui exercent ce mois-ci la présidence tournante du Conseil, ainsi que le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne. Pour sa tenue, il faut organiser un « vote de procédure » et obtenir au moins neuf voix des 15 membres.L’an dernier déjà, les USA avaient voulu tenir la même assise, mais ils ont finalement retiré leur projet, faute de voix suffisantes. Cette réunion annuelle a été lancée en 2014.