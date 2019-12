Les six restaurants nord-coréens du Cambodge tous fermés

Photo : YONHAP News

Bientôt, il sera compliqué de goûter des plats nord-coréens dans les restaurants gérés par le pays communiste à l’étranger.D’après les médias locaux, le Cambodge a demandé à la Corée du Nord de retirer la totalité de ses six restaurants de son territoire et de rapatrier tous ses travailleurs sur place. Ainsi, le 30 novembre dernier, ces établissements ont tous fermé leurs portes et entamer les préparatifs de départ pour leurs employés.Le ministre cambodgien des Affaires étrangères, qui est également le vice-Premier ministre, Prak Sokhonn, aurait expliqué au vice-ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Ri Kil-song, mi-novembre, que cette décision se basait sur l’application de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 2397.En effet, l’article 8 du texte adopté le 22 décembre 2017 oblige les États membres de l’Onu à renvoyer tous les travailleurs nord-coréens de leurs pays, et ce afin d’empêcher Pyongyang de gagner des devises étrangères. Cette décision doit être mise en œuvre d’ici le 22 décembre prochain et un compte rendu de son application transmis d’ici le 22 mars 2020.Dans ce contexte, deux des trois restaurants implantés en Thaïlande et deux établissements au Népal aurait également fermés leurs portes récemment. En revanche, ceux qui se trouvent chez les traditionnels alliés du régime de Kim Jong-un, le Laos et le Vietnam, sont toujours ouverts. Mais comme ce dernier va occuper le siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies dès janvier prochain, il devra prendre des mesures conformes à la résolution onusienne.D’après la presse locale, il en serait de même pour les autorités laotiennes qui devraient prochainement annuler les permissions d'ouverture accordées à des restaurants nord-coréens.