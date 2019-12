Lim Ki-tack réélu secrétaire général de l’Organisation maritime internationale

Photo : YONHAP News

Le sud-Coréen Lim Ki-taek a été réélu secrétaire générale de l’Organisation maritime internationale (OMI). La reconduction de son mandat a été décidée, hier, au cours de l’Assemblée générale de l’OMI, à l’unanimité des 174 pays membres.Premier sud-Coréen à être investi à ce poste, en 2016, Lim pourra continuer à exercer ses fonctions jusqu’en 2023, soit pendant un total de huit ans.Selon le gouvernement, le sud-Coréen est notamment apprécié pour ses efforts dans les domaines de l’environnement et de la durabilité. Il a su donner une nouvelle direction à l’organisation onusienne via le « plan stratégique 2018-2023 de l’OMI ». Celui-ci préconise des transports maritimes intelligents et écologiques, et renforce la réglementation environnementale, en particulier sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre des navires.