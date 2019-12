Marc Knapper : la décision sud-coréenne de prolonger le GSOMIA est encourageante

Photo : YONHAP News

Le sous-secrétaire d’Etat adjoint des Etats-Unis pour l’Asie de l’Est et le Pacifique, Marc Knapper, a salué la récente décision de Séoul de prolonger « sous condition » son accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) avec Tokyo. Il l’a qualifiée de « message très positif ». Une remarque prononcée lors d’un colloque organisé, hier, à Washington.Dans son allocution, le diplomate s’est aussi réjoui que les gouvernements sud-coréen et japonais poursuivent leurs discussions en vue d’améliorer leurs relations. Et d’ajouter que Washington était prêt à soutenir ces efforts et à plancher sur les moyens d’élargir encore davantage ses rapports bilatéraux ou trilatéraux avec ses deux principaux alliés asiatiques.Dans le même temps, l’ex-ambassadeur par intérim américain à Séoul a rendu hommage à la contribution du pays du Matin clair à la défense conjointe et à l’alliance avec les USA, qui, selon lui, sont le pivot de la paix et de la sécurité dans la péninsule comme dans la région Indo-Pacifique.