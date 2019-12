Une étude poussée sur les génomes et étendue jusqu’en Asie dévoilée par un consortium international supervisé par la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Un consortium international dirigé par une équipe sud-coréenne a rendu public des informations sur les génomes de 1 739 individus issus de 219 ethnies de 64 pays, y compris des nations asiatiques.Si, jusqu’à présent, les bases de données de ce genre concernaient majoritairement les États occidentaux, c’est la première fois que 142 ethnies asiatiques sont analysées. Ainsi, ces études pourraient contribuer à identifier les causes de maladies récurrentes chez les asiatiques et permettre ainsi de développer des traitements sur mesure.L’équipe conjointe de l’hôpital de l’université nationale de Séoul à Bundang et la société sud-coréenne spécialisée sur la recherche médicale, Macrogen, ont publié le résultat de leurs analyses dans un article publiée, aujourd’hui, à la Une du magazine scientifique international de renom, « Nature ».