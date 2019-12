Moon Jae-in nomme Chu Mi-ae au poste de ministre de la Justice

Photo : YONHAP News

Le président de la République Moon Jae-in a désigné la député du Minjoo, le parti au pouvoir, Chu Mi-ae au poste de ministre de la Justice, vacant depuis 50 jours après la démission de l’ancien garde des Sceaux, Cho Kuk.Chu a travaillé en tant que juge pendant dix ans, après avoir réussi le concours de la magistrature en 1982. Par la suite, elle s’est engagée en politique et a été élue à cinq reprises comme député. Elle était la patronne du Minjoo lorsque Moon Jae-in, candidat de la formation centre-gauche, a été élu à la tête de l'Etat en 2017.La porte-parole de la Cheongwadae, Ko Min-jung, a expliqué ce choix par la ferme volonté et la capacité à réformer que possède la candidate au poste de ministre, et qui permettra d’achever la réforme du Parquet tant attendue par les citoyens.La Maison bleue, qui avait initialement prévu d’effectuer un remaniement partiel la semaine prochaine, aurait accéléré cette nomination sur fond d’aggravation des tensions avec le ministère public.En revanche, la désignation du nouveau Premier ministre aurait été repoussée, Moon Jae-in souhaitant prendre la bonne décision.