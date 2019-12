L’excédent de la balance des paiements courants au plus haut niveau depuis un an

Photo : YONHAP News

L’excédent de la balance des paiements courants a atteint, en octobre dernier, son plus haut niveau en 12 mois, avec 7,83 milliards de dollars.Selon les chiffres provisoires publiés aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), ces flux monétaires n’ont cessé d’être excédentaires, sauf en avril dernier, ce qui fait que le surplus accumulé entre janvier et octobre a atteint 49,67 milliards de dollars.En revanche, l’excédent de la balance des biens a reculé de 2,49 milliards de dollars en glissement annuel, passant de 10,52 milliards à 8,03 milliards de dollars, en raison de la baisse des prix des semi-conducteurs et des produits pétrochimiques.Cependant, les balances des services et des revenus se sont améliorées par rapport à il y a un an. Le déficit de la première a baissé de 40 millions de dollars à 82 millions de dollars, alors que la seconde a enregistré un excédent de 1,83 milliard de dollars, soit une augmentation de 410 millions de dollars.