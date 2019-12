Moon Jae-in affirme la nécessité de surmonter la vague protectionniste

Photo : YONHAP News

Pour le président de la République, la Corée du Sud devra savoir faire face à de nouveaux défis, tels que la vague déferlante du protectionnisme, tout en prenant les rênes de la quatrième révolution industrielle.Moon Jae-in a fait ces remarques lors d’une cérémonie organisée pour la 56e édition de la Journée du commerce extérieure, qui se tenait aujourd’hui à Séoul. Il a notamment souligné l’importance de supporter les grandes industries exportatrices tout en développant de nouveaux moteurs de croissance.Dans cette optique, le chef de l’État a promis d’accélérer la déréglementation et d’apporter des soutiens en faveur des secteurs prometteurs, tels que celui des puces non-mémoires, la bio-santé, les voitures du futur, les produits cosmétiques ou l’agroalimentaire.Concernant les restrictions infligées par le Japon sur ses exportations vers la Corée du Sud, le locataire de la Cheongwadae a réaffirmé qu’il fallait plutôt profiter de cet obstacle. Pour ce faire, il compte continuer à promouvoir les industries liées à la fabrication des matériaux, des composants et des équipements pour non seulement satisfaire la demande intérieure mais aussi pour percer le marché international.Enfin, le président Moon s’est engagé à poursuivre la diversification des partenaires commerciaux, en concluant activement des accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux avec davantage de pays et de régions, à savoir l’Asie du Sud-Est, l’Asie centrale, l’Europe de l’est et l’Amérique latine.