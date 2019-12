L’UNC prêt à soutenir les recherches de dépouilles des soldats tombés dans la DMZ

Photo : YONHAP News

Le Commandement des Nations unies en Corée (UNC) s’est dit prêt à appuyer les recherches de dépouilles des soldats tués lors de la guerre de Corée dans la zone démilitarisée (DMZ).L’UNC en a fait part sur sa page Facebook en postant trois photos de la cérémonie de la fin des opérations d’exhumation de cette année, menées à Arrow Head le 29 novembre dernier. Il s’agit d’un ancien champ de bataille du conflit fratricide, située dans la DMZ, du côté de Cheorwon. Le commandement a également fait savoir que les restes de 261 corps ont été découverts et que les zones où les opérations de déminage ont eu lieu s'étendent sur une superficie de quelque 100 km².Avant cela, le ministère de la Défense avait annoncé son intention de poursuivre l’année prochaine ces opérations dans ce no man's land.Les deux Corées avaient initialement convenu de mener conjointement ces recherches. Cependant, le Nord n’y ayant finalement pas participé, c’est le Sud qui a effectué ces opérations unilatéralement, entre avril et novembre dernier.