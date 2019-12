Le satellite sud-coréen Cheollian 2-B rejoindra son jumeau Cheollian-2A dans l’espace en 2020

Photo : YONHAP News

Le nouveau satellite géostationnaire sud-coréen Cheollian 2-B sera lancé en février 2020. Il sera notamment chargé de transmettre des données sur l’environnement, comme la concentration des particules fines et les océans.Il s’agit du « jumeau » du satellite Cheollian 2-A envoyé dans l’espace en décembre 2018. Il fournit des données météorologiques depuis juillet dernier.Les deux satellites ont été développés avec des technologies uniquement sud-coréennes afin de remplacer leur aîné Cheollian 1, lancé en 2010. Celui-ci devrait terminer ses opérations d'ici mars prochain.Ses fonctions étaient variées puisqu’il travaillait aussi bien sur la météorologie, la communication ou encore l’observation des océans, des activités qui seront désormais partagées entre les deux nouveaux appareils. En effet, ils sont dotés de capacités améliorées, notamment d’une résolution d’image quatre fois plus importante, d’une vitesse de transmission 18 fois plus élevées et de capteurs plus nombreux et sophistiqués que leur prédécesseur.