Photo : YONHAP News

Les hivers coréens sont souvent synonymes de grand ciel bleu et de vents polaires. C’est un peu le cas aujourd’hui puisque le soleil sera présent sur la majeure partie du territoire et les températures seront froides, même l’après-midi.À Séoul, les maximales atteindront seulement -1°C alors qu’il fera jusqu’à 12°C sur l’île de Jeju. Dans le reste du pays, il fera -2°C à Incheon, 3°C à Daejeon, 6°C à Daegu et 9°C à Busan.