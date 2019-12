Financement des GI’s : Washington insiste pour une augmentation significative de la contribution de Séoul

Photo : KBS News

Le 11e accord sur les mesures spéciales (SMA), portant sur les prochaines contributions respectives de la Corée du Sud et des Etats-Unis au financement de la présence des GI’s dans la péninsule, semble de plus en plus compliqué à conclure avant la fin de cette année.A l’issue du quatrième round des négociations tenues mardi et mercredi à Washington, le chef de la délégation de Séoul, Jeong Eun-bo, a fait savoir, hier, que les deux alliés n’avaient pas encore trouvé de terrain d’entente. Selon lui, l'administration Trump tient toujours à une augmentation considérable de la part assumée par son allié sud-coréen.Interrogé sur le niveau de réduction de leurs différences de position lors de cette dernière rencontre, le diplomate sud-coréen s’est contenté de dire qu’il était difficile d’en faire état, car plusieurs sujets ont été abordés pour arriver au résultat final.Par ailleurs, Jeong a également réagi aux propos du président américain, tenu au siège du l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (Otan), concernant la possibilité de lier le partage des frais de défense avec les pays membres de l’Otan aux relations commerciales. Selon lui, le commerce est toujours évoqué lors des négociations entre les deux alliés, mais la question de la force américaine stationnée en Corée du Sud n’est jamais mise sur la table des pourparlers.