Walter Sharp : Washington ne doit pas renoncer à ses alliés pour une poignée de dollars

Photo : KBS News

Alors que les Etats-Unis cherchent à augmenter sensiblement la contribution de leurs alliées aux frais de défense conjointe, y compris la Corée du Sud, l’ancien commandant de la force américaine en Corée du Sud a averti que son pays ne devrait pas les abandonner pour une poignée de dollars. Et d’ajouter que l’alliance est l’un des premiers facteurs que Washington devrait prendre en compte.Walter Sharp en a fait part au cours d’un séminaire organisé à Washington par l’Institut de l’économie sud-coréenne des Etats-Unis (KEI).L’ex-général quatre étoiles a notamment fait remarquer que la part que représente la contribution pour le partage des frais de défense dans le PIB est la plus élevée parmi les alliés américains. Avant de préciser que si Washington tient à dresser un bilan des profits qu’il a tiré de l’alliance avec Séoul, il faudra également tenir en compte la contribution de ce dernier aux guerres d’Irak et d’Afghanistan, ainsi qu’aux opérations de maintien de la paix des Nations unies. L’occasion pour lui de rappeler que la Corée du Sud a envoyé le deuxième plus important contingent de militaires en Irak.