La Cour suprême prend en charge le dossier Yoo Seung-jun

Photo : YONHAP News

Âgé de 43 ans, l’ancienne vedette de k-pop, Yoo Seung-jun, aussi appelé Steve Yoo, devra encore patienter un moment avant de pouvoir regagner son pays natal. Le consulat général de Corée du Sud à Los Angeles a fait appel du verdict de la Haute Cour de Séoul, prononcé mi-novembre, qui consistait à annuler son refus de délivrance d’un visa à l’attention du quadragénaire.Le dossier devrait désormais remonter à la Cour suprême. Mais il y a peu de chance que la mission diplomatique obtienne gain de cause. En effet, la plus haute instance juridique avait déjà rendu, en juillet dernier, une décision en faveur du chanteur américain d’origine sud-coréenne, en cassant l’ancien verdict de la Haute Cour de Séoul.Pour rappel, Yoo est au cœur d’une polémique en Corée du Sud. Alors au sommet de sa carrière, il avait décidé de renoncer à sa nationalité sud-coréenne afin d’éviter de faire son service militaire. Alors interdit d’entrée sur le territoire sud-coréen par le ministère de la Justice depuis 2002, il a saisi le tribunal, en 2015, après avoir essuyé un refus, de la part du consulat sud-coréen à Los Angeles, suite à sa demande de visa F-4, destiné aux expatriés. En première et en deuxième instance, la décision de la chancellerie avait été confirmée, considérant qu’un avis contraire risquerait d’inciter les jeunes à éviter le service militaire.