La Corée du Sud ambitionne de devenir le 3e pays exportateur de produits cosmétiques d’ici 2022

Photo : KBS News

Le gouvernement va redoubler d’efforts pour développer de manière intensive son industrie cosmétique et devenir le troisième pays exportateur dans ce secteur d’ici 2022.L’exécutif a annoncé aujourd’hui un plan en ce sens à l’issue d’une réunion des ministères concernés. Il comporte trois grands objectifs : tout d’abord, augmenter la présence sud-coréenne dans le top 100 des meilleures entreprises de produits de beauté dans le monde. Aujourd’hui, seulement quatre sociétés du pays du Matin clair en font partie. Ensuite, créer 73 000 nouveaux emplois dans ce secteur. Et enfin, devenir le troisième pays exportateur avec 7,9 milliards de dollars en 2022. La Corée du Sud se plaçait, en 2018, au 4e rang avec 6,3 milliards de dollars.Dans cette perspective, l’État projette d’abord de concentrer ses efforts sur le développement des nouvelles technologies, en débloquant dès l’année prochaine, un total de 7,7 milliards de wons, soit environ 5,8 millions d’euros. La réglementation sera également considérablement réduite afin de faciliter la percée des marchés étrangers.Une série de mesures devrait permettre de diversifier les pays d’exportation, notamment en Asie du Sud-est. Enfin, l’administration envisage également de construire des « K-Beauty Cluster » dans lesquels la production, la recherche et le développement, et la formation se dérouleront simultanément.