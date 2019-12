La Corée du Sud fournira une aide de 5 millions de dollars à la Corée du Nord via l’OMS

Photo : KBS News

Le gouvernement a annoncé son intention d’apporter une aide de 5 millions de dollars à la Corée du Nord par l’intermédiaire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Une première depuis cinq ans. C’est ce qu’a été décidé à l’issue d'une réunion du Conseil consultatif chargé des échanges et de la coopération avec le pays communiste.L’OMS effectuera, avec ce financement, un projet d’assistance médicale pour les femmes enceintes et les enfants nord-coréens. Plus précisément, elle formera les personnels des hôpitaux, comme les gynécologues et les pédiatres, et fournira des équipements médicaux, suffisamment pour procéder à des soins pendant un an.L'administration Moon a expliqué avoir pour position de poursuivre l’aide humanitaire pour les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que les enfants en bas âge au Nord, indépendamment de la situation des relations intercoréennes.L’exécutif envisage également d’octroyer une enveloppe de 1,5 milliard de wons, soit environ 1,1 million d’euros, au projet d’assistance des classes vulnérables nord-coréennes, effectué par la Fondation coréenne pour la santé internationale (Kofih). L'objectif est de fournir de la farine dans des crèches et des écoles maternelles de l’autre côté du 38e parallèle, et de mener des projets de rééducation auprès des handicapés.