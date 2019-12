KDI : l’économie sud-coréenne stagne depuis neuf mois

Photo : YONHAP News

Alors que l’économie sud-coréenne était au « ralenti » de novembre 2018 à mars 2019, elle continue de « stagner » depuis avril dernier, cela en raison de la faiblesse de ses exportations et investissements. C’est ce qu’a diagnostiqué l'Institut du développement de Corée (KDI) dans son magazine mensuel « KDI Tendances économiques - décembre », publié aujourd’hui.Plus concrètement, la mauvaise performance des exportations a fait baisser la production industrielle et minière. Quant au secteur des services, il affiche un taux de croissance assez faible. En octobre dernier, la production industrielle générale a reculé de 0,5 % en glissement annuel. Malgré sa remontée dans les semi-conducteurs, elle accuse une baisse de 6,6 % dans l’automobile et de 14,4 % dans les composants électroniques. Le ratio d’exploitation moyen du secteur manufacturier est tombé à 73,2 %, soit une légère baisse en un mois. Le ralentissement du côté des investissements est moins important dans le BTP et se maintient dans les équipements.Les exportations ont, de leur côté, diminué de 14,3 % en novembre à cause du marasme du secteur des semi-conducteurs et des produits pétroliers, un recul similaire au mois précédent.Parmi les bonnes nouvelles, le composite de confiance des consommateurs (CCSI) a dépassé, en novembre, le seuil des 100, une première depuis sept mois. Et le montant des ventes au détail a progressé de 2,1 % en octobre.Sur le marché du travail, le nombre de travailleurs a augmenté en octobre, de 419 000 personnes en un an. Quant au marché financier, il reste relativement stable malgré les incertitudes internationales, telles que le conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis.