Epidémie de rougeole : Séoul apportera une aide humanitaire de 100 000 dollars aux Samoa

Photo : YONHAP News

Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, la Corée du Sud compte venir en aide aux Samoa, actuellement en proie à une épidémie de rougeole, en leur versant 100 000 dollars via la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC).Séoul espère ainsi aider Apia à faire face à cette crise sanitaire et aux habitants de ses îles à en surmonter les difficultés.Pour rappel, la rougeole s’est propagée tellement vite dans ce tout petit pays du sud de l’Océan Pacifique, que son gouvernement a dû déclarer l’état d’urgence le mois dernier.Jusqu’au 5 décembre, les Samoa ont déploré pas moins de 63 décès à cause de cette maladie virale, et ont confirmé environ 4 300 malades. Pour information, cette nation compte un peu moins de 200 000 habitants.