La Corée du Sud dévoile son 3e plan de promotion du taekwondo

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme a présenté, aujourd’hui, son troisième plan visant à sauvegarder et promouvoir, de façon organisée, le taekwondo. Il s’agit d’élaborer des politiques durables dont la population peut ressentir les effets sur le plan culturel.Quatre stratégies sont mises en avant : le taekwondo inspirant la fierté, le taekwondo qu’on prend plaisir à pratiquer tout au long de sa vie, le taekwondo en développement permanent et le taekwondo dans le monde entier.L’exécutif a précisé 13 politiques clés en la matière. Pour n’en citer que quelques-unes, il s’agit de renforcer l’identité de ce sport, de le rendre plus amusant et de le revaloriser. A cette fin, les organismes chargés de cet art martial doivent, dans le cadre de la première politique, améliorer le système actuel de promotion dans les grades accordés, en fonction de la compétence des pratiquants.Ensuite, il est question de mettre en place des programmes de formation, de rituel et d’exposition, qui soient à la hauteur de la « zone symbolique du Taekwondowon », dont la construction s’achèvera en 2020 et qui deviendra la Mecque du taekwondo mondial. Par exemple, des programmes d’entraînement avec le « Grand Maître » ou bien des « Séjour de taekwondo ».La troisième consiste à mettre au point des équipements de protection électroniques de nouvelle génération, étant donné que ceux existants rendent les matchs moins palpitants. Et la quatrième politique propose d’organiser des matchs d’un nouveau genre, sous la forme de véritables spectacles qui seront diffusés à la télévision.Par ailleurs, il s’agira aussi de renforcer les fonctions du Kukkiwon, le siège mondial du Taekwondo, de sorte qu’il puisse assurer pleinement son rôle d’Académie mondiale du Taekwondo (WTA).Enfin, l’objectif est de promouvoir la pratique du taekwondo comme un sport quotidien, d’apporter plus de soutien au développement des contenus culturels basés sur le taekwondo et de booster le tourisme lié à ceux-ci.