Météo : la Corée du Sud connaît sa première vague de froid de l’hiver

Le dernier jour ouvré de la semaine sera glacial en Corée du Sud. Si les nuages se feront rares et que le soleil étincellera de tous ses rayons un magnifique ciel bleu, des vents polaires venant du nord-ouest balaieront l’ensemble du territoire et feront sensiblement chuter le thermomètre tout au long de la journée.En matinée, les températures étaient négatives un peu partout dans le pays avec le record pour Cheorwon, dans la province de Gangwon, qui a atteint les -19,1°C à 6h du matin.À Séoul, les minimales ont oscillé autour des -10°C et à Busan, la deuxième ville du pays, elles sont tombées pour la première fois de cet hiver sous 0°C. Dans la province de Gyeonggi, autour de la capitale, il a fait -15,7°C à Paju, -16,1°C à Pocheon et -10,6°C à Suwon.Dans l’après-midi, les maximales à Séoul devraient atteindre 1°C, il fera 5°C à Daegu, 4°C à Daejeon et 7°C à Busan et sur l’île de Jeju.D’après l’Agence météorologique de Corée, la vague de froid devrait continuer à s’intensifier dans les prochains jours. Les Séouliens devraient assister à des chutes de neige demain matin, si les prévisions sont correctes.