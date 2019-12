Kyodo News révèle des documents officiels japonais liés aux « wianbu »

Des documents japonais prouvent une fois de plus l'existence des « wianbu », les femmes coréennes ou chinoises, entre autres, contraintes à l'esclavage sexuel par l'armée impériale nippone durant la Seconde guerre mondiale.Kyodo News a révélé, vendredi dernier, que le consul général du Japon à Qingdao, en Chine, avait rapporté à son ministère des Affaires étrangères, en 1938, via des documents confidentiels, qu'il faudrait une « wianbu » pour tous les 70 soldats de l'armée de l'air ou 150 militaires de la Marine.Toujours selon cette agence de presse, le consul général japonais à Jinan, la capitale de la province chinoise de Shandong, a pour sa part écrit, à l'adresse du même ministère que, depuis l'arrivée des troupes nippones dans la ville, le nombre des femmes exposées à la prostitution avait augmenté. Enfin, une autre partie du document en question ordonnait la mobilisation de quelque 5 000 « wianbu » pour l'armée nippone.Tokyo collecte depuis 1991 les dossiers relatifs à cet esclavage sexuel et il en recensait 340 en 2018.