Une centaine de sud-Coréens manifestent à Séoul pour soutenir les militants hongkongais

Photo : YONHAP News

Une véritable marée humaine a envahi, hier, les rues de Hong Kong. Ils étaient autour de 800 000 personnes à manifester. Ce chiffre est le plus élevé depuis le début des protestations, lancées en juin dernier, contre l'amendement de la loi d'extradition mise en place par le gouvernement local.Quelques représentants des associations civiles sud-coréennes se sont déplacés afin d’y prendre part pour la première fois. Ce n'est pas tout. Une centaine de jeunes sud-coréens se sont également mobilisés le même jour devant l'ambassade de Chine à Séoul afin de montrer leur solidarité vis-à-vis des militants pro-démocratie.Comparant le sort actuel de Hong Kong à celui de Gwangju en 1980, les manifestants ont appelé les autorités chinoises et hongkongaises à cesser toute violence contre les manifestants et à libérer les opposants, arrêtés injustement.