« La Reine des neiges 2 » devient le 4e plus grand succès de l’année en Corée du Sud

Photo : KBS

Le film d'animation américain « La Reine des neiges 2 » a enregistré, en seulement 17 jours, un total de 10 690 000 entrées en Corée du Sud. Selon le Kofic, l'équivalent du CNC français, il est toujours en tête du box-office depuis sa sortie en salle.Le long-métrage devient ainsi le cinquième qui a dépassé la barre des 10 millions de spectateurs cette année, avec « Parasite », « Aladin », « Avengers: End Game » et enfin « Extreme Job ». Ces deux derniers se classent respectivement en cinquième et en deuxième position des films les plus vus dans l’histoire de Corée du Sud.C'est la première fois que cinq productions dépassent ce seuil symbolique sur 365 jours. Et les nouvelles aventures de la reine Elsa et de sa sœur Anna dépassent même la première version, qui a enregistré un total de 10 296 000 spectateurs en 2014.Les réalisateurs Jennifer Lee et Chris Buck ont envoyé un message de remerciement en coréen aux cinéphiles du pays du Matin clair.