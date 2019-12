Les femmes actives sud-coréennes toujours tiraillées entre famille et carrière

Photo : KBS

95 % des mères qui travaillent en Corée du Sud ont déjà pensé à mettre un terme à leur carrière, selon un sondage en ligne mené par le groupe financier KB auprès de 2 000 femmes qui travaillent et ont des enfants de moins de 18 ans.C'est lors de l'entrée à l'école primaire de leurs enfants que ces femmes y pensent le plus. 50,5 % des répondantes ayant déjà songé à quitter leur emploi ont des enfants en école primaire, et environ 40 % ont des enfants collégiens ou lycéens.Plus de la moitié des sondées ont répondu pouvoir continuer leur carrière grâce au soutien de leurs parents, ou de leurs frères et sœurs. Et seulement 10,6 % ont eu recours à leur propre congé parental ou à celui de leur conjoint. Malgré toutes ces difficultés, plus de 75 % ont annoncé avoir l'intention de continuer leur travail.Pour 50,9 % des personnes interrogées, ce sont leurs parents qui leur donnent un coup de main pour s'occuper des enfants ou des tâches ménagères, alors que seulement 19,6 % bénéficient de l'aide de leurs beaux-parents.Quant à la semaine de travail de 52 heures, 63 % des sondées trouve cette mesure positive, puisqu'elles peuvent passer plus de temps avec leur famille (31 %) ou que les dîners avec leurs proches sont plus fréquents (20,6 %).