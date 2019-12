Le Minjoo et 4 partis d'opposition vont soumettre un projet de budget 2020 réduit de 1 000 milliards de wons

Photo : KBS

Le corps consultatif dit « 4+1 », composé du Minjoo, la formation présidentielle, et de quatre mouvements d’opposition, a décidé de soumettre cet après-midi un projet de budget 2020 revu à la baisse, avec 1 000 milliards de wons, à savoir 761,5 millions d’euros, de moins que l’enveloppe initiale.Les négociations sur la réforme de la loi électorale et celle de la Justice sont dans la dernière ligne droite. Les cinq formations semblent tombées d’accord pour autoriser 250 sièges à pourvoir dans chaque circonscription électorale et 50 répartis à la proportionnelle.Selon le Parti Liberté Corée (PLC), la première force d’opposition, l’évaluation du projet de budget par ce corps consultatif ne représente pas tous les groupes parlementaires et n’est donc pas légitime.