Ministre de la Justice : Chu Mi-ae prépare son audition de confirmation

Photo : YONHAP News

La candidate au poste de ministre de la Justice est arrivée ce matin au bureau de préparation pour son audition de confirmation. Il s’agit de la première apparition de Chu Mi-ae depuis sa nomination, vendredi dernier, par le président de la République Moon Jae-in.Interrogée par des journalistes réunis devant le bureau, la juge reconvertie députée a déclaré être consciente de l’attente grandissante des citoyens sur la réforme de la Justice. Avant d’ajouter que cette réforme et celle du Parquet ont essentiellement pour but de mettre la population à l’aise.L’ancienne patronne du Minjoo, le parti présidentiel, souhaite donner la priorité à la reprise des affaires juridiques, mises entre parenthèses au sein du ministère de la Justice depuis plus de 50 jours. A noter que le poste de garde des Sceaux est vacant depuis le départ de Cho Kuk, qui a présenté sa démission le 14 octobre dernier.