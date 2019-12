Construction navale : la Corée du Sud championne du nombre de commandes en 2019

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud s’est hissée au premier rang, devant la Chine, en matière de commandes de navires sur les 11 premiers mois de l’année, d’après le palmarès publié aujourd’hui par Clarkson Research.Selon l’institut britannique spécialisé dans l’analyse du secteur naval et du transport maritime, les constructeurs du pays du Matin clair ont décroché 36 % des commandes lancées dans le monde entier entre janvier et novembre 2019, contre 35 % pour les compagnies chinoises et 13 % pour les japonaises. Il s'agit plus précisément d'un carnet de commandes représentant 712 000 tonnes brutes compensées (TBC) pour construire 168 navires, l'équivalent en valeur de 16,4 milliards de dollars.Parmi les catégories de bateaux, la Corée du Sud excelle dans les transporteurs de GNL, tandis que ses voisins asiatiques se concentrent sur les vraquiers. En effet, les demandes de pétroliers de niveau Suezmax et Aframax ont augmenté respectivement de 79 % et de 32 % en glissement annuel. En revanche, celles de superpétroliers VLCC et de vraquiers ont reculé.