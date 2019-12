La séance plénière ouvrira demain

Photo : YONHAP News

A l’approche de la soumission des projets de loi, concernant notamment le budget 2020, la réforme électorale et celle de la Justice, la situation évolue de façon critique à l'Assemblée nationale. Cet après-midi, les chefs des trois groupes parlementaires ont décidé de reporter à demain la tenue de la séance plénière, censée être ouverte aujourd’hui.Lee In-young du Minjoo, parti présidentiel, Shim Jae-chul du Parti Liberté Corée (PLC) et Oh Shin-hwan du Bareun-Avenir, respectivement la première et la deuxième force de l’opposition, se sont réunis durant deux heures sous la présidence de Moon Hee-sang, le président du Parlement.D’abord, ils se sont mis d’accord pour traiter demain le projet de budget 2020. Le PLC a ensuite accepté d’annuler le lancement d’un « filibuster » sur 199 dossiers. Enfin, les textes liés à la réforme de la Justice et la modification de la loi électorale ne seront pas soumis.