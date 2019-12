Un avion de reconnaissance américain survole la région métropolitaine de Séoul

Photo : YONHAP News

Un jour après l’annonce nord-coréenne de son « test très important » depuis sa base de lancement de satellites de Sohae, un avion de reconnaissance américain a survolé la capitale sud-coréenne dans le but de surveiller la Corée du Nord.Selon le traqueur aérien « Aircraft Spots », un Rivet Joint RC-135W des forces armées US, a été repéré aujourd’hui au-dessus de la région métropolitaine de Séoul. Sa mission aurait été d’observer tout nouveau mouvement militaire du régime de Kim Jong-un.Rappelons que cet appareil de surveillance est déjà apparu dans le ciel de la péninsule coréenne les 2 et 5 décembre derniers.