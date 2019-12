Corée du Nord : le Conseil de sécurité de l’Onu se réunit mercredi

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies se réunira ce mercredi pour débattre des programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord, à la demande des Etats-Unis. C’est ce que nous a appris l’agence Reuters qui, récemment, avait déjà rapporté que les USA comptaient saisir ce Conseil cette semaine en raison d’un risque de provocation de la part de Pyongyang, après de nouveaux essais balistiques.Jusqu’à présent, Washington faisait pourtant preuve de retenue à l’égard des tirs de missiles effectués, cette année, par le pays communiste. Il n’avait pas rejoint, non plus, les membres européens de l’instance, qui avaient dénoncé le tir d’un MSBS depuis un sous-marin et ceux de missiles à courte portée.L’administration Trump a toutefois opéré un virage ce mois-ci, comme on peut le constater dans les propos tenus la semaine dernière par son ambassadrice auprès de l’organisation internationale. Lors d’une conférence de presse, Kelly Craft a déclaré que « le Conseil est très unifié dans le fait que nous sommes tous très inquiets ».Un diplomate onusien a de son côté affirmé que les membres avaient affiché leur convergence sur la nécessité de discuter dès à présent des dossiers nord-coréens. Selon lui, les États-Unis auraient réclamé la réunion de demain afin d’en faire un catalyseur pour renouer le dialogue avec le régime de Kim Jong-un.