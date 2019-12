La France débloque 111 000 dollars d'aide alimentaire pour le peuple nord-coréen

Photo : YONHAP News

Le gouvernement français a décidé le 8 novembre de faire un don de 111 000 dollars pour fournir une aide alimentaire au peuple nord-coréen, via le Programme alimentaire mondial (PAM). C’est ce qu’a rapporté, aujourd’hui, la Voix de l'Amérique (VOA).Rappelons que la France a déjà apporté, en avril dernier, une aide aux habitants du Nord à travers l’Unicef. L’Hexagone devient ainsi le huitième plus grand donateur à l’égard du pays communiste, avec un montant total de 392 000 dollars, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH).Le pays le plus généreux est la Corée du Sud, avec 9 millions de dollars déjà envoyés à son voisin. Cela représente 23,8 % de l’aide totale destinée au pays communiste. La deuxième place est attribuée à la Suisse, avec 8,63 millions de dollars (22,8 %).De son côté, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies, chargé de l'application des sanctions contre la Corée du Nord, a envoyé le 4 novembre une lettre officielle à l’Unicef afin de reconduire jusqu’au 4 juin 2020 l’exemption des sanctions, qui a pris fin en octobre.