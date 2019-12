Corée du Nord : Kim Yong-chol réplique après l’avertissement de Donald Trump

Photo : YONHAP News

L’escalade verbale continue entre Washington et Pyongyang. Dès le lendemain de l’avertissement lancé par Donald Trump à Kim Jong-un, la Corée du Nord a vivement réagi.Dans un communiqué publié hier, le chef de son comité pour la paix en Asie-Pacifique a, en effet, affirmé ne pas pouvoir cacher sa profonde déception à l’égard de la mise en garde du président américain. Kim Yong-chol a ensuite ajouté que celui-ci devait « investir beaucoup plus de temps à réfléchir à un moyen de mettre un terme au conflit et à faire des calculs sérieux sur ce sujet ».Après l’annonce, dimanche, par le pays communiste d’un « test très important » sur sa base de lancement de satellites de Dongchang-ri, Trump a écrit sur Twitter que son leader avait tout à perdre à agir de façon hostile. Le Nord avait pourtant promis, en septembre 2018, de fermer cette base appelée aussi Sohae.A ce propos, Kim, auparavant premier interlocuteur du secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo lors des discussions entre les deux nations, a martelé que son pays n’avait plus rien à perdre et que son leader changerait sa perception des déclarations de Trump, si ce dernier continuait à agir de cette manière.Dans son communiqué, il a décrit le locataire de la Maison blanche comme « un vieillard imprudent qui a perdu patience ».