Corée du Nord : Ri Su-yong appelle Trump à arrêter ses propos injurieux

Photo : KBS

Après Kim Yong-chol, c’est au tour de Ri Su-yong de s’en prendre à Donald Trump.Le vice-président du comité central du Parti des travailleurs en charge des affaires internationales a lui aussi publié un communiqué hier. Il y affirme que son pays n’a pas encore annoncé la position qu’il adoptera après la fin de l’année, date limite que Kim Jong-un a proposée, en avril, pour que Washington revoie et reformule son calcul sur l’avenir des négociations bilatérales sur le nucléaire. Et d’ajouter que dans ce contexte, le président américain doit cesser de parler sans ménagement.Selon Ri, à priori, les récents propos de Trump et les expressions qu’il emploie peuvent être considérés comme des menaces, mais en fait, ils prouvent qu’il est pris de peur.Toujours selon le haut responsable nord-coréen, l’occupant de la Maison blanche, malgré sa grande anxiété, doit admettre que tout cela est le résultat de ses propres actes.Par ailleurs, le royaume ermite a une fois de plus menacé de prendre une « nouvelle voie », si Washington ne change pas d’attitude d’ici fin décembre. Dans ce contexte, l’émissaire spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord, Steve Biegun prévoit un nouveau déplacement à Séoul la semaine prochaine.