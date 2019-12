Les batteries de voiture électrique de LG et SK bénéficieront de subventions chinoises

Photo : YONHAP News

LG Chem et SK Innovation figurent sur la « liste banche » de la Chine en matière de batteries de voiture électrique. C’est ce qu’a annoncé, hier, la presse chinoise. Par conséquent, les deux entreprises du pays du Matin clair pourront bénéficier de subventions publiques.La filiale pétrochimique du groupe LG fournit des batteries aux Model 3 de la marque Tesla. Quant à SK Innovation, il développe des équipements pour le Plug-in-Hybrid Electric Vehicle (PHEV) des Mercedes Classe A.Pékin subventionnant ces deux modèles, LG et SK deviendront les premières firmes sud-coréennes à bénéficier de la liste blanche, et ce depuis la fin 2016. Cette mesure aura pour but de dynamiser le marché des véhicules électriques et de résoudre, ainsi, le problème lié au manque de batteries dans l'empire du Milieu.Cependant, le montant n’ayant pas encore été déterminé, il est difficile, pour le moment, de mesurer l’impact réel qu’aura ce dispositif sur les fabricants de batteries sud-coréens.