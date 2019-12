Assemblée nationale : le Minjoo et le PLC toujours divisés sur le projet de budget 2020

Photo : KBS

La dernière session ordinaire de la législature sortante s’achève aujourd’hui, au Parlement, après une extrême épreuve de force entre le parti au pouvoir et la première formation de l’opposition. La session a duré 100 jours.Mais pour cette dernière journée, les deux camps restent divisés, notamment sur le projet gouvernemental de budget pour 2020. Pour rappel, celui-ci devait être voté, à l’origine, le 2 décembre dernier au plus tard.Hier, le tout nouveau patron du groupe parlementaire du Parti Liberté Corée (PLC), Shim Jae-chul, a exprimé son accord pour ouvrir la séance plénière ce mardi, afin de voter le projet en question ainsi que plusieurs autres textes directement liés au quotidien des sud-Coréens. Il s’est aussi engagé à retirer sa demande de « filibuster », une opération de débat illimité.Des promesses immédiatement désavouées en assemblée générale par ses propres collègues. Ceux-ci ont décidé de ne pas annuler sa demande d’obstruction parlementaire, si leurs revendications sur le budget ne sont pas suffisamment prises en considération. Ils réclament une coupe importante, tandis que le Minjoo ne veut pas réduire le montant des crédits qui seront utilisés pour les politiques clés de l’exécutif.La formation présidentielle menace par conséquent de soumettre, aujourd’hui, un projet de budget examiné ce week-end avec les autres principales forces de l’opposition, si le PLC campe sur sa décision.En attendant que les deux partis rivaux trouvent un terrain d'entente, l’Assemblée nationale a tout de même tenu dans la matinée une séance plénière et adopté 16 projets ou propositions de loi, qui eux ne font pas polémique. Des textes concernant notamment la sécurité des enfants en zone scolaire et la prolongation du stationnement des troupes sud-coréennes en Somalie et aux Emirats arabes unis.