Le fondateur du groupe Daewoo Kim Woo-choong est décédé

Kim Woo-choong est décédé hier, tard dans la nuit, après une année de lutte contre des maladies chroniques. Le fondateur et ex-patron du groupe Daewoo, était âgé de 83 ans.Sa famille a annoncé que le « Chairman Kim », comme beaucoup l’appelait, s’est éteint paisiblement aux côtés des siens.C’est à partir d’une petite entreprise de commerce de textile qu’il avait fondé son conglomérat en 1967. Deuxième chaebol du pays dans les années 1980 et 1990, il finit par faire faillite en 1999, suite à une grande fraude comptable. Faisant preuve d’une force de travail hors du commun et véritable globe-trotter, Kim a établi activement les usines de son empire en Europe de l’Est et en Asie du Sud-est.Son autobiographie « Le monde est grand et il y a beaucoup à faire » est également devenue un best-seller.Ses obsèques seront célébrées jeudi dans l’intimité familiale à l’hôpital de l’université Ajou, à Suwon en banlieue de Séoul, là où il a rendu son dernier souffle.