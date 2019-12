Pollution de l’air : l’alerte est déclenchée dans les régions de Séoul et de Chungcheong du Nord

Photo : KBS

L’agglomération séoulienne et la province de Chungcheong du Nord, dans le centre du pays, connaissent leur premier épisode de forte pollution aux particules fines de l’hiver. Et dans le cadre de ses contrôles anti-pollution, le ministère de l’Environnement y a déclenché, ce matin à 6h, son alerte de niveau 1 sur une échelle qui en compte quatre. Un système qui durera jusqu’à 21h ce soir.Conformément à celle-ci, les collectivités locales ont imposé des mesures d’urgence dites de réduction des particules fines. A Séoul et dans sa région, la circulation des véhicules vétustes, majoritairement ceux au diesel antérieurs au 1er juillet 2002, est limitée. Et en cas de violation, une amende de 100 000 wons est infligée. A l’exception cependant des véhicules pour les personnes handicapés ou ceux ayant subi une transformation de type rétrofit. Cette mesure ne sera appliquée qu’à partir de l’an prochain dans la province de Chungcheong du Nord.Néanmoins, dans les deux régions, la circulation alternée a été mise en place dans le secteur public. Aujourd’hui, seules les voitures ayant une immatriculation se terminant par un chiffre paire peuvent rouler.Et sur les sites des gros émetteurs de particules fines, comme les usines pétrochimiques ou celle de ciment, l’heure ou le niveau de leurs opérations doit être ajusté.Enfin, dix centrales à charbon ont été mises à l’arrêt et l’exploitation de 41 autres centrales de ce type réduite.